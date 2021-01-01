Покраска и огнезащита сооружений
до 500 М²/сутки
Профессиональное оборудование
Разрешения и допуски на высотные работы у каждого сотрудника
Покраска фасадов любой сложности. Работы ведутся с веревок методом промышленного альпинизма, что сокращается срок работ и уменьшает расходы на монтаж лесов.
Покраска и антикоррозийная защита металла, труб, ЛЭП, колонн и других металлоконструкций.
Напыляемая и конструктивная огнезащита несущих конструкций и воздуховодов в пределах огнестойкости от R15 до R150 (от 15 до 150 минут).
- Специализация: промышленный альпинист, маляр
- Опыт работ: 5 лет
- Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
- Допуск к работам на высоте 2 группы
- Специализация: промышленный альпинист, маляр
- Опыт работ: 5 лет
- Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
- Допуск к работам на высоте 2 группы
- Специализация: промышленный альпинист, маляр
- Опыт работ: 7 лет
- Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
- Допуск к работам на высоте 3 группы
- Допуск по электробезопасности 3 группы
- Специализация: промышленный альпинист, маляр
- Опыт работ: более 17 лет
- Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
- Допуск к работам на высоте 3 группы
- Допуск по электробезопасности 3 группы
Расход краски при машинном нанесении меньше на 10-20% в сравнении с ручным.
При распылении краски, все пустоты заполняются.
При покраске валиком могут остаться характерные полосы. При машинном нанесении краска ложится равномерно.
При лучшем качестве работа выполняется в несколько раза быстрее по сравнению с обычной покраской.
За счет подачи под высоким давлением обеспечивается лучшая схватываемость краски с поверхностью.
Стоимость механизированной покраски на 30% ниже чем ручная покраска.
Предоставляем полный пакет документов для сдачи объектов акты по формам КС-2 КС-3 КС-6, исполнительная документация (реестр ДГЖиСН, АОСР, сертификаты соответствия, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы).
Оплата по актам выполнненых работ, работаем с НДС