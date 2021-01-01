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Покраска и огнезащита сооружений
до 500 М²/сутки

Покрашено более 30000 М²
Профессиональное оборудование
Разрешения и допуски на высотные работы у каждого сотрудника
Рассчитать стоимость на м²
О нас Виды работ
Ниже представлены некоторые виды наших работ
Покраска зданий и сооружений

Покраска фасадов любой сложности. Работы ведутся с веревок методом промышленного альпинизма, что сокращается срок работ и уменьшает расходы на монтаж лесов.

Покраска металлоконструкций

Покраска и антикоррозийная защита металла, труб, ЛЭП, колонн и других металлоконструкций.

Огнезащитные работы

Напыляемая и конструктивная огнезащита несущих конструкций и воздуховодов в пределах огнестойкости от R15 до R150 (от 15 до 150 минут).

Нас многоНаша команда
Пришедько Кирилл
  • Специализация: промышленный альпинист, маляр
  • Опыт работ: 5 лет
  • Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
  • Допуск к работам на высоте 2 группы
Борисов Михаил
  • Специализация: промышленный альпинист, маляр
  • Опыт работ: 5 лет
  • Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
  • Допуск к работам на высоте 2 группы
Матюсович Александр
  • Специализация: промышленный альпинист, маляр
  • Опыт работ: 7 лет
  • Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
  • Допуск к работам на высоте 3 группы
  • Допуск по электробезопасности 3 группы
Глазырин Сергей
  • Специализация: промышленный альпинист, маляр
  • Опыт работ: более 17 лет
  • Разрешения и допуски: Удостоверение промышленного альпиниста
  • Допуск к работам на высоте 3 группы
  • Допуск по электробезопасности 3 группы
Нас выбираютНаши работы
Эксплуатационное локомотивное ДЕПО АО «РЖД»
Виды работ: Грунтование и покраска потолка Площадь работ: 2900м2
Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России
Виды работ: Локальное восстановление фаса, подготовка и покраска Площадь работ: 6000м2
Парковочный комплекс на территории АО «СИЗ»
Виды работ: Выравнивание стен, частичное шпаклевание и покраска фасада Площадь работ: 900м2
Жилой дом Щорса 60Б
Виды работ: Устройство мокрого фасада по системе «Baumit», облицовка цоколя керамогранитом Площадь работ: 5600м2
Жилой дом в Сухом Логу
Виды работ: Отчистка фасада от бетонных загрязнений, грунтование и покраска фасада Площадь работ:5100м2
НПП «Уралэлектра»
Виды работ: Грунтование и нанесение огнезащитных составов на несущие металлоконструкции в пределах огнестойкости от R15 до R120 Площадь работ: 1200м2
Покраска резервуаров отопления в Ревде
Виды работ: Антикоррозийная защита резервуаров, труб и металлоконструкций Площадь работ: 800м2
Магазин «Уралец»
Виды работ: Восстановление и покраска фасада, производство и монтаж металлоконструкции с наименованием магазина Площадь работ: 590м2
Бизнес-центр «Дубровин»
Виды работ: Устройство мокрого фасада кровли и паркинга по системе «Ceresit»; покраска монолитных элементов кровли; нанесение горизонтальной и вертикальной разметка паркинга и другие работы Площадь работ: более 2000м2
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Почему механизированная покраска
Меньший расход

Расход краски при машинном нанесении меньше на 10-20% в сравнении с ручным.

Нет пробелов

При распылении краски, все пустоты заполняются.

Равномерный цвет

При покраске валиком могут остаться характерные полосы. При машинном нанесении краска ложится равномерно.

Скорость и Качество

При лучшем качестве работа выполняется в несколько раза быстрее по сравнению с обычной покраской.

Адгезия

За счет подачи под высоким давлением обеспечивается лучшая схватываемость краски с поверхностью.

Цена

Стоимость механизированной покраски на 30% ниже чем ручная покраска.

Наши услугиРаботая с нами вы получите
Подбор цвета
по таблицам сочетаемости цветов
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Выбор материалов профессиональным технологом
профессиональный выбор материалов обеспечит высочайшее качество и максимальный срок службы покрытия
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Бесплатный замер объекта и расчет сметы
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Гарантийные обязательства по договору
от 2х до 5 лет в зависимости от вида работ
Материалы дешевле на 30%
У нас заключены договора с поставщиками и поддерживаем объём закупа у поставщиков благодаря чему вы получаете материалы со скидками
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Нам доверяютРазрешения и лицензии

Предоставляем полный пакет документов для сдачи объектов акты по формам КС-2 КС-3 КС-6, исполнительная документация (реестр ДГЖиСН, АОСР, сертификаты соответствия, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы).

Оплата по актам выполнненых работ, работаем с НДС

СРО
Лицензия МЧС
Все наилучшееПрофессиональное оборудование
Покрасочные аппараты высокого давления Graco Mark V / 5 и Hyvst ep450tx производительностью
~500 м^2/день
Пескоструйные аппараты c производительностью
~37 м²/ч
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