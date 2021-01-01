Почему механизированная покраска

Меньший расход Расход краски при машинном нанесении меньше на 10-20% в сравнении с ручным.

Нет пробелов При распылении краски, все пустоты заполняются.

Равномерный цвет При покраске валиком могут остаться характерные полосы. При машинном нанесении краска ложится равномерно.

Скорость и Качество При лучшем качестве работа выполняется в несколько раза быстрее по сравнению с обычной покраской.

Адгезия За счет подачи под высоким давлением обеспечивается лучшая схватываемость краски с поверхностью.